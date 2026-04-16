Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bilanz der Polizei zum Mainzer "Rheinfrühling" 2026 - Hohe Besucherzahlen am Adenauer-Ufer - Anstieg der Deliktszahlen im Bereich der Jugendkriminalität verzeichnet

Mainz (ots)

Nach 16 Veranstaltungstagen zieht die Polizei Mainz Bilanz zum diesjährigen "Rheinfrühling". Der Jahrmarkt am Mainzer Rheinufer, der vom 28.03.2026 bis zum 12.04.2026 stattfand, lockte bei idealem Frühlingswetter und während der Osterferien tausende Besucher an das Adenauer-Ufer.

Besonders an den Wochenenden und zu den beiden großen Feuerwerken (28.03. und 11.04.) war der Andrang enorm. Die polizeilichen Schätzungen bestätigten die Prognosen des Veranstalters: In der Spitze hielten sich bis zu 8.000 Personen täglich auf dem Gelände zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Kaisertor auf. Während tagsüber Familien das Bild prägten, verlagerten sich die Schwerpunkte mit einsetzender Dunkelheit hin zu erlebnisorientierten Jugendlichen und Heranwachsenden. Um die Sicherheit zu gewährleisten, operierte die Polizei mit verstärkten Einsatzkräften. Bereits im Vorfeld wurden gegen drei polizeibekannte Personen gezielte Aufenthalts- und Betretungsverbote ausgesprochen.

Trotz des insgesamt friedlichen Grundcharakters verzeichnete die Polizei einen merklichen Anstieg der Straftaten im Vergleich zu den Vorjahren. So kam es in diesem Jahr zu insgesamt 22 Straftaten, im Vergleich zu sieben aus dem Vorjahr und acht aus 2024. Elf Mal handelte es sich um Körperverletzungsdelikte. Nahezu alle aufgenommenen Delikte sind dem Bereich der Jugenddelinquenz zuzuordnen.

Im Rahmen des Einsatzgeschehens kam es zu drei herausragenden Vorfällen:

28.03.2026 (Eröffnungstag): Ein Mann wurde gegen 20:40 Uhr von einer Gruppe angegriffen und am Boden liegend getreten. Hauptbeschuldigter ist eine Person, gegen die bereits im Vorfeld ein Betretungsverbot erlassen worden war. Das Opfer erlitt mehrere Hämatome und Prellungen. 29.03.2026: Unter der Theodor-Heuss-Brücke wurde ein Jugendlicher im Rahmen eines vermeintlichen Aussprachetermins mit Pfefferspray attackiert. 06.04.2026 (Räuberischer Diebstahl): Ein Täter entwendete Bargeld aus der Bauchtasche eines Jugendlichen. Als dieser den Dieb festhalten wollte, schlug der Täter zu und flüchtete, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung festgenommen werden.

Jugendsachbearbeiter der Polizei Mainz führten an den Feuerwerk-Samstagen intensive Jugendschutzkontrollen durch. Dabei wurden zahlreiche E-Zigaretten und Alkohol sichergestellt. Besonders auffällig war die Sicherstellung einer 2kg-Flasche Lachgas. Zudem konnte bei gezielten Kontrollen am 02.04.2026 ein verbotener Schlagring aus dem Verkehr gezogen werden.

Fazit der Polizei: "Trotz des statistischen Anstiegs der Fallzahlen und der genannten Einzelereignisse bewerten wir den Rheinfrühling 2026 angesichts der enormen Besuchermassen weiterhin als ein weitestgehend friedliches Volksfest", so ein Sprecher der Polizei Mainz.

Die verstärkte Präsenz der Polizei und die enge Zusammenarbeit mit den Mainzer Schaustellern haben dazu beigetragen, Eskalationen frühzeitig zu unterbinden und Tatverdächtige zeitnah zu identifizieren.

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