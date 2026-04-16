Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Serie von Rollerdiebstählen in Mainz und Budenheim

Mainz/Budenheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 04.04.2026, bis Mittwoch, 15.04.2026 kam es im Stadtgebiet Mainz sowie in Budenheim zu insgesamt sieben Diebstählen bzw. Diebstahlsversuchen von Rollern, Kleinkrafträdern und Leichtkrafträdern.

In der Mainzer Neustadt wurden in der Pankratiusstraße (Montag, 13.04., 18:00 Uhr bis Mittwoch, 15.04., ca. 19:30 Uhr) sowie in der Rheinallee (Dienstag, 07.04., 12:00 Uhr bis Dienstag, 14.04., 20:00 Uhr) zwei abgestellte und jeweils gesicherte Fahrzeuge entwendet. Ebenfalls in der Neustadt wurde in der Adam-Karrillon-Straße zwischen Montag, 13.04., 19:00 Uhr, und Dienstag, 14.04., 07:40 Uhr ein Leichtkraftrad im Wert von rund 2.500 Euro gestohlen.

In Mainz-Hechtsheim wurde ein Motorrad aus einer verschlossenen Tiefgarage (Generaloberst-Beck-Straße) entwendet; festgestellt wurde der Diebstahl am Sonntag, 12.04.2026.

In Budenheim entwendeten Täter in der Jahnstraße (Sonntag, 12.04., 16:00 Uhr bis Dienstag, 14.04., 08:43 Uhr) einen Roller aus einem Mehrfamilienhaus. Dieser wurde später beschädigt in der Goethestraße aufgefunden. Ein weiterer entwendeter Roller wurde im Bereich "An der Waldsporthalle" am Dienstag, 14.04.2026 aufgefunden; der Diebstahl war zuvor unbemerkt geblieben. In beiden Fällen wurden Zündschlösser entfernt.

In Mainz-Mombach ("Am Lemmchen") wurde im Zeitraum von Samstag, 04.04. bis Dienstag, 14.04.2026 ein Kleinkraftrad beschädigt; Zündschloss und Lenkradsperre wurden aufgebrochen, sodass von einem Diebstahlsversuch auszugehen ist.

Auffällig ist die Häufung der Taten in kurzer Zeit sowie das gewaltsame Überwinden einfacher Sicherungen. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Hechtsheimer Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den übrigen genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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