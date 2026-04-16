Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung in Tanzlokalität

Mainz (ots)

Am Donnerstag, 16.04.2026, gegen 02:30 Uhr kam es in einer Tanzlokalität in der Großen Bleiche zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sich ein 20- jähriger Geschädigter sowie ein Zeuge gemeinsam in der Tanzlokalität, als ein 28-jährige Beschuldigter an die beiden herantrat und diese verbal beleidigte. Auf eine Nachfrage des Geschädigten schlug der Beschuldigte ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde auf die Situation aufmerksam und verbrachte die Beteiligten vor die Lokalität. Dort verblieben sie bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte.

Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab einen Wert von 2,04 Promille.

Eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst lehnt der Geschädigte ab.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurde ihm ein Platzverweis erteilt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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