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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnungseinbruch in der Mainzer Oberstadt

Mainz (ots)

Am Donnerstag, 16.04.2026, kam es im Laufe des Tages im Bereich der Berliner Straße im Stadtteil Oberstadt zu einem Wohnungseinbruch.

Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über eine gekippte Balkontür Zutritt zur Wohnung und durchsuchten diese. Unter anderem wurde Schmuck entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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