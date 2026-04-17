PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrug durch falsche Bankmitarbeiter - Schaden von rund 10.000 Euro

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Donnerstag, 16.04.2026, zwischen 16:30 Uhr und 19:40 Uhr, wurde ein Mainzer Ehepaar Opfer eines Betrugs durch bislang unbekannte Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ein Täter telefonisch Kontakt zu dem 47-jährigen Geschädigten auf und gab sich als Mitarbeiter eines Geldinstituts aus. Unter dem Vorwand, unberechtigte Kontobewegungen festgestellt zu haben, veranlasste er die Installation eines Fernwartungsprogramms und erhielt so Zugriff auf den Computer der Geschädigten.

Im weiteren Verlauf wurden die Geschädigten dazu gebracht, eine Überweisung freizugeben. Unmittelbar danach brach der Kontakt ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Mainz rät Ihnen daher:

   -	Seien Sie misstrauisch bei Anrufen von angeblichen 
Bankmitarbeitern, insbesondere wenn Handlungsdruck aufgebaut wird. -	
Geben Sie niemals Zugriff auf Ihren Computer durch 
Fernwartungsprogramme -	Geben Sie keine sensiblen Daten wie TANs, 
PINs oder Passwörter am Telefon preis. -	Beenden Sie im Zweifel das 
Gespräch und kontaktieren Sie Ihre Bank über die Ihnen bekannten 
offiziellen Rufnummern. -	Prüfen Sie angezeigte Telefonnummern 
kritisch - diese können manipuliert werden (sogenanntes 
"Call-ID-Spoofing").

Hinweis:

Bankmitarbeiter werden Sie niemals telefonisch dazu auffordern, vertrauliche Zugangsdaten preiszugeben oder Fernzugriff auf Ihre Geräte zu gewähren. Die Polizei rät: Informieren Sie auch Angehörige und Bekannte über diese Betrugsmasche, insbesondere ältere Menschen, die häufig Ziel solcher Taten sind.

Kriminalpolizei Mainz:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Wohnungseinbruch in der Mainzer Oberstadt

    Mainz (ots) - Am Donnerstag, 16.04.2026, kam es im Laufe des Tages im Bereich der Berliner Straße im Stadtteil Oberstadt zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über eine gekippte Balkontür Zutritt zur Wohnung und durchsuchten diese. Unter anderem wurde Schmuck entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin in Mainz

    Mainz (ots) - Am Donnerstag, 16.04.2026, kam es gegen 11:00 Uhr im Bereich der Binger Straße / Wallstraße in Mainz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Binger Straße in Richtung Wallstraße. Eine 54-jährige Radfahrerin beabsichtigte, die Wallstraße im Bereich "Am Binger Schlag" an einer nach derzeitigem Erkenntnisstand wohl Rot zeigenden ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 11:50

    POL-PPMZ: Bilanz der Polizei zum Mainzer "Rheinfrühling" 2026 - Hohe Besucherzahlen am Adenauer-Ufer - Anstieg der Deliktszahlen im Bereich der Jugendkriminalität verzeichnet

    Mainz (ots) - Nach 16 Veranstaltungstagen zieht die Polizei Mainz Bilanz zum diesjährigen "Rheinfrühling". Der Jahrmarkt am Mainzer Rheinufer, der vom 28.03.2026 bis zum 12.04.2026 stattfand, lockte bei idealem Frühlingswetter und während der Osterferien tausende Besucher an das Adenauer-Ufer. Besonders an den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren