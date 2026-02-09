Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Zoll am Rosenmontag geschlossen

Dienststellen im Münsterland geschlossen

Münster (ots)

Das Hauptzollamt Münster am Linus-Pauling-Weg 1-5 in Münster bleibt am Rosenmontag (16. Februar 2026) geschlossen. Davon betroffen sind ebenso die folgenden Dienststellen:

- Zollamt Bocholt (Kaiser-Wilhelm-Straße 33, Bocholt) - Zollamt Coesfeld (Otterkamp 2, Coesfeld) - Zollamt Münster-Loddenheide (Linus-Pauling-Weg 4, Münster) - Zollamt Rheine (Neuenkirchener Straße 99, Rheine) - Kraftfahrzeugsteuerstelle in Rheine (Dutumer Straße 5, Rheine)

Das Hauptzollamt Münster bittet um Verständnis, dass an diesem Tag keine Anfragen beantwortet werden können.

