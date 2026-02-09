PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Zoll am Rosenmontag geschlossen
Dienststellen im Münsterland geschlossen

Münster (ots)

Das Hauptzollamt Münster am Linus-Pauling-Weg 1-5 in Münster bleibt am Rosenmontag (16. Februar 2026) geschlossen. Davon betroffen sind ebenso die folgenden Dienststellen:

   - Zollamt Bocholt (Kaiser-Wilhelm-Straße 33, Bocholt)
   - Zollamt Coesfeld (Otterkamp 2, Coesfeld)
   - Zollamt Münster-Loddenheide (Linus-Pauling-Weg 4, Münster)
   - Zollamt Rheine (Neuenkirchener Straße 99, Rheine)
   - Kraftfahrzeugsteuerstelle in Rheine (Dutumer Straße 5, Rheine)

Das Hauptzollamt Münster bittet um Verständnis, dass an diesem Tag keine Anfragen beantwortet werden können.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Münster
Verena John
Telefon: 0251/4814-1306
E-Mail: presse.hza-muenster@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Münster, übermittelt durch news aktuell

