Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gefährliche Körperverletzung mit Schlagstock in der Mainzer Altstadt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Samstagabend, gegen 23:30 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Notrufe über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Holzhofstraße in der Mainzer Altstadt ein. Nach ersten Mitteilungen sollte eine der beteiligten Personen einen Schlagstock mit sich führen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 33-jähriger Mann gemeinsam mit einer Begleitung in einer Bar und konsumierte alkoholische Getränke. Beim Aufstehen stieß er versehentlich ein Getränk eines anderen Gastes um, woraufhin es zunächst zu einem verbalen Streit kam. In dessen Verlauf erhielt der 33-Jährige eine Ohrfeige.

Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend vor die Lokalität und setzte sich dort fort. Dabei wurde dem Geschädigten erneut ins Gesicht geschlagen, zudem kam es zu einem kurzen Handgemenge. Im weiteren Verlauf zog ein 29-jähriger Tatverdächtiger unvermittelt einen Schlagstock und schlug dem 33-Jährigen auf den Kopf. Der Geschädigte erlitt hierbei eine blutende Platzwunde.

Der 29-jährige Beschuldigte konnte noch vor Ort durch die eingesetzten Polizeikräfte angetroffen und kontrolliert werden. Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte er sich aggressiv und provokant. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurde ihm ein Platzverweis für den Bereich der Mainzer Innenstadt bis zum Folgetag erteilt.

Die Ermittlungen dauern an.

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