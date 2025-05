Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis, positiver Drogenvortest und keine gültige Haftpflichtversicherung

Arnstadt (ots)

Am Sonntagabend kontrollierte die Polizei einen 24-jährigen Quadfahrer gegen 22:30 Uhr in der Stadtilmer Straße. Während der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, das Quad nicht zugelassen und keine gültige Haftpflichtversicherung vorhanden waren. Zudem reagierte ein durchgeführter Drogenvortest bei dem Fahrer positiv am Amphetamine. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Den Quadfahrer erwarten mehrere Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren unter berauschenden Mitteln. (nn)

