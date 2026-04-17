Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ausgesetzter Hundewelpe - Zeugen gesucht

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Nieder-Olm (ots)

Am Donnerstag, 16.04.2026 wurde gegen kurz nach 19:00 Uhr durch aufmerksame Zeugen an einem Wirtschaftsweg zwischen Baumarkt und Autobahn 63 in Nieder-Olm ein offensichtlich ausgesetzter Hundewelpe an einem Zaun angebunden festgestellt.

Die Zeugen verständigten die Polizei, die das Tier sicherstellte.

Da es keine Hinweise auf den oder die Eigentümer des Hundes gibt und das Tier auch nicht mit einem Transponder gekennzeichnet ist, sucht die Polizei nun Zeugen, die möglicherweise das Aussetzen des Tieres gesehen oder andere in diesem Zusammenhang stehende Beobachtungen gemacht haben.

Möglicherweise gibt es auch Zeugen, die das Tier kennen und Hinweise auf den oder die Besitzer geben können.

Hinweise werden erbeten an die

Polizeiinspektion Mainz 3 Tel.: 06131 6534350 E-Mail: pimainz3@polizei.rlp.de

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