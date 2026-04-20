Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl in Bekleidungsgeschäft - Debitkarte entwendet

Mainz (ots)

Am Freitag, 17.04.2026, zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr, kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Mainzer Innenstadt zu einem Diebstahl. Nach derzeitigem Ermittlungsstand legte die 35-jährige Geschädigte im Bereich der Umkleidekabinen der Herrenabteilung im 1. Obergeschoss ihre Umhängetasche, in der sich auch ihr Portemonnaie befand, auf einem Tisch ab und ließ diese für einen bislang unbekannten Zeitraum unbeaufsichtigt.

Im weiteren Verlauf stellte die Geschädigte an der Kasse das Fehlen ihrer Debitkarte fest. Durch die unbekannten Täter wird eine Abbuchung im mittleren dreistelligen Bereich getätigt. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Präventionstipps der Polizei:

- Wertsachen stets im Blick behalten - lassen Sie Taschen, Geldbörsen oder Mobiltelefone niemals unbeaufsichtigt, auch nicht für kurze Zeit. - Taschen geschlossen und nah am Körper tragen - idealerweise mit der Öffnung zum Körper hin. - Nur notwendige Wertsachen mitführen - reduzieren Sie den Inhalt Ihrer Geldbörse auf das Wesentliche. - Achten Sie auf Ihre Umgebung - insbesondere in stark frequentierten Bereichen wie Umkleidekabinen oder Verkaufsflächen. - Bei Verlust sofort handeln - lassen Sie Debit- oder Kreditkarten umgehend sperren (z. B. über den zentralen Sperr-Notruf 116 116)

Kriminalpolizei Mainz:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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