Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zeugen gesucht - Raub auf der Bergstraße

Wuppertal (ots)

Am 04.02.2026, gegen 19:20 Uhr, kam es auf der Bergstraße zu einem 
Raubdelikt. 

Ein 69-jähriger Mann war zu Fuß auf der Bergstraße, auf Höhe der 
öffentlichen Toiletten, unterwegs, als er von zwei Unbekannten 
angesprochen wurde. Die beiden Männer griffen den 69-Jährigen 
unvermittelt an und entwendeten Bargeld aus seiner Jackentasche. In 
der Folge liefen sie in Richtung Hofgarten davon.

Die Angreifer werden als circa 45 Jahre alt und zwischen 1,75m und 
1,80 groß beschrieben. Beide waren schwarz bekleidet und trugen zur 
Tatzeit kurze, schwarze Haare.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal

  • 05.02.2026 – 11:06

    POL-W: W Verkehrsunfall auf der Gathe

    Wuppertal (ots) - Am 04.02.2026, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der Straße Gathe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Ein 54-jähriger Mann fuhr mit seinem Mountainbike auf der Karlstraße bergab in Richtung Gathe. Als er auf die Gathe fuhr, um nach rechts in Richtung Morianstraße abzubiegen, verlor er nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrrad. Er kam in den Gegenverkehr, der ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 13:27

    POL-W: W Zeugen gesucht - Raub auf Spielhalle

    Wuppertal (ots) - Am 03.02.2026, um 19:52 Uhr, kam es in der Rödiger Straße zu einem Raub auf eine Spielhalle. Ein bislang unbekannter Mann betrat zur Tatzeit durch die Hintertür die Spielhalle und bedrohte eine Angestellte (48) mit einer Waffe. Er forderte das Geld aus der Kasse, welches ihm die 48-Jährige übergab. Der Unbekannte rannte in der Folge durch den Hintereingang aus dem Gebäude. Der Mann wird als circa ...

    mehr
