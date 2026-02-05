Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zeugen gesucht - Raub auf der Bergstraße

Wuppertal (ots)

Am 04.02.2026, gegen 19:20 Uhr, kam es auf der Bergstraße zu einem Raubdelikt. Ein 69-jähriger Mann war zu Fuß auf der Bergstraße, auf Höhe der öffentlichen Toiletten, unterwegs, als er von zwei Unbekannten angesprochen wurde. Die beiden Männer griffen den 69-Jährigen unvermittelt an und entwendeten Bargeld aus seiner Jackentasche. In der Folge liefen sie in Richtung Hofgarten davon. Die Angreifer werden als circa 45 Jahre alt und zwischen 1,75m und 1,80 groß beschrieben. Beide waren schwarz bekleidet und trugen zur Tatzeit kurze, schwarze Haare. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell