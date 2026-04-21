PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Beschädigung eines Hochsitzes

Budenheim (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 16.04.2026, bis Montag, 20.04.2026, kam es an einem hölzernen Hochsitz im Bereich der Waldsporthalle an den Bahngleisen in Budenheim zu einer Sachbeschädigung.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass der Hochsitz vollständig zerstört und in seine Einzelteile zerlegt worden war.

Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Ein nachvollziehbares Tatmotiv konnte bislang ebenfalls nicht festgestellt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 14:00

    POL-PPMZ: WhatsApp-Notruf-Marathon der Mainzer Polizei

    Mainz (ots) - In Kürze ist es so weit: Am 24. April 2026 startet der WhatsApp-Notruf-Marathon der Mainzer Polizei. Im Zeitraum zwischen 14:00 und 22:00 Uhr berichten wir über unseren WhatsApp-Kanal fortlaufend über Notrufe, die zu Polizeieinsätzen führen. Ziel der Aktion ist es, die Arbeit der Polizei transparent und nachvollziehbar darzustellen. Die veröffentlichten Sachverhalte werden selbstverständlich ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbruch in Café - Bargeld entwendet

    Mainz (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 16.04.2026, gegen 23:30 Uhr, bis Freitag, 17.04.2026, gegen 08:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Küchenfensters Zutritt zu einem Café in der Mainzer Neustadt in Bahnhofsnähe. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend verließen die Täter das Objekt vermutlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren