Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Beschädigung eines Hochsitzes

Budenheim (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 16.04.2026, bis Montag, 20.04.2026, kam es an einem hölzernen Hochsitz im Bereich der Waldsporthalle an den Bahngleisen in Budenheim zu einer Sachbeschädigung.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass der Hochsitz vollständig zerstört und in seine Einzelteile zerlegt worden war.

Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Ein nachvollziehbares Tatmotiv konnte bislang ebenfalls nicht festgestellt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell