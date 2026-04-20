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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: WhatsApp-Notruf-Marathon der Mainzer Polizei

Mainz (ots)

In Kürze ist es so weit: Am 24. April 2026 startet der WhatsApp-Notruf-Marathon der Mainzer Polizei.

Im Zeitraum zwischen 14:00 und 22:00 Uhr berichten wir über unseren WhatsApp-Kanal fortlaufend über Notrufe, die zu Polizeieinsätzen führen. Ziel der Aktion ist es, die Arbeit der Polizei transparent und nachvollziehbar darzustellen.

Die veröffentlichten Sachverhalte werden selbstverständlich anonymisiert und nur mit vagen Ortsangaben versehen, um Persönlichkeitsrechte zu schützen.

Unser WhatsApp-Kanal ist über den beigefügten Link erreichbar. https://whatsapp.com/channel/0029VaE7xGsJUM2h8f3IZc2l

Dort informieren wir auch unabhängig von der Aktion regelmäßig über Einsatzlagen, Fahndungen und den Polizeialltag.

Seien Sie dabei - wir starten in Kürze.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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