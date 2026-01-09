PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Handtasche während dem Einladen der Einkäufe geklaut

Giessen (ots)

Stadtallendorf: Handtasche während dem Einladen der Einkäufe geklaut

Als eine 83-Jährige am Mittwochmittag (7. Januar) auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der "Straße des 17. Juni" ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Autos einlud, entwendete ein Unbekannter ihre Handtasche vom Fahrersitz. Die Tat ereignete sich zwischen 12.45 Uhr und 13.15 Uhr. Das Diebesgut wird auf 600 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachteten werden gebeten sich bei der Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

