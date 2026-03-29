Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sprengung eines Zigarettenautomaten in Ballhausen

Mühlhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags (29.03.2026) haben bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Triftstraße in Ballhausen gesprengt. Die Tat ereignete sich zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr in unmittelbarer Nähe einer Bushaltestelle.

Durch die Explosion wurde der Automat vollständig zerstört. Die Täter entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten sowie Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren zwei männliche Täter beteiligt. Diese nutzten einen weißen Kastenwagen, als Fluchtfahrzeug. Während ein Täter offenbar im Fahrzeug wartete, sammelte der zweite die Beute vom Tatort ein. Anschließend verließen beide den Tatort in Richtung Schwerstedt.

Ein Zeuge wurde durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam und konnte beobachten, wie die Täter den Tatort verließen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern beziehungsweise dem Fluchtfahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich 03601- 4510 zu melden.

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