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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Geismar (ots)

Am Samstag den 28.03.2026 gegen 03:45 Uhr führten die Beamten in Lengenfeld u. Stein eine Verkehrskontrolle mit einem Fahrzeugführer durch. Dieser wurde bereits in der Ortslage Geismar gesichtet, jedoch war eine Anhaltung dort nicht möglich. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 45jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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