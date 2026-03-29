Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: alkoholisierter Kraftfahrer
Großtöpfer (ots)
Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Freitag kurz vor Mitternacht stellen die Beamten einen PKW-Führer fest, welcher augenscheinlich alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Der 42jährige Mann räumte im Anschluss ein, vor Fahrtantritt vier Bier getrunken zu haben. Eine BE wurde im KH Heiligenstadt durchgeführt.
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