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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Bodenrode-Westhausen (ots)

Eine 18Jährige befuhr am Freitag kurz vor 16:00 Uhr mit einem VW ID.3 die Kreisstraße aus Geisleden kommend in Richtung L 3080/ Bodenrode. Kurz vor Weimarskamp, nach Befahren einer Linkskurve, kommt sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlägt sich einmal und kommt auf dem angrenzenden Feld, nach ca. 50 m, auf den Rädern zum Stillstand. Eine Fremdbeteiligung kann ausgeschlossen werden. Beide Insassen wurden leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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