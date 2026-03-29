Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Bodenrode-Westhausen (ots)

Eine 18Jährige befuhr am Freitag kurz vor 16:00 Uhr mit einem VW ID.3 die Kreisstraße aus Geisleden kommend in Richtung L 3080/ Bodenrode. Kurz vor Weimarskamp, nach Befahren einer Linkskurve, kommt sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlägt sich einmal und kommt auf dem angrenzenden Feld, nach ca. 50 m, auf den Rädern zum Stillstand. Eine Fremdbeteiligung kann ausgeschlossen werden. Beide Insassen wurden leicht verletzt.

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