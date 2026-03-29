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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trickdiebstahl durch falschen Pflegedienstmitarbeiter

Mühlhausen (ots)

In Mühlhausen kam es am Freitag, den 27.03.2026 am späten Vormittag zu einem Trickdiebstahl in der Wohnung einer Rentnerin.

Ein bislang unbekannter Täter gab sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung der Geschädigten. Unter einem Vorwand ließ er sich Kontoauszüge zeigen und lenkte die Frau gezielt ab. In einem unbeobachteten Moment entwendete der Täter Bargeld im fünfstelligen Bereich.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 180-185 cm groß, normale Statur, kurze dunkle Haare, gepflegtes Erscheinungsbild. Er trug helle Kleidung (weiße Hose, weiße Jacke, weißes T-Shirt mit schwarzen Aufdrucken) sowie dunkle Schuhe und führte ein Tablet mit sich.

Bereits gegen 10:00 Uhr kam es in der Friedrich-Naumann-Straße zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt. Auch hier trat eine bislang unbekannte männliche Person unter dem selben Vorwand auf und verschaffte sich Zutritt zu einer Wohnung. In diesem Fall wurde glücklicherweise nichts entwendet. Ein Zusammenhang der Taten wird geprüft.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. Seien Sie besonders vorsichtig bei angeblichen Mitarbeitern von Pflegediensten oder anderen Dienstleistern. Im Zweifel sollte immer eine Rücksprache mit der entsprechenden Einrichtung erfolgen.

Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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