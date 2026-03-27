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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte nach Kollision

Siedlung Pöthen (ots)

Auf der Landstraße 2096 ereignete sich am Freitag gegen 11.35 Uhr ein Auffahrunfall zwischen zwei Auto, bei dem beide Fahrer, eine 51-Jährige sowie ein 59-Jähriger, verletzt wurden. ersten Erkenntnissen nach beabsichtigte der vorausfahrende Pkw zwischen Menteroda und Siedlung Pöthen in einen Waldweg einzufahren. Der Nachfolgende bemerkte die vermutlich zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn getragen und kamen im Straßengraben zum Stehen. An der Unfallstelle kamen Rettungswagen für die beiden Verletzten zum Einsatz. Sie wurden in umliegende Kliniken gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Bis 14.30 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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