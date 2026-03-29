Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Volltrunken im Lkw unterwegs

Greußen (ots)

Am vergangenen Samstag bekam die Landespolizei Thüringen durch einen aufmerksamen Bürger gegen 14:00 Uhr den Hinweis, dass ein Sattelzug mit auffälliger Fahrweise auf der Bundesstraße 4 zwischen den Ortschaften Straußfurt und Greußen unterwegs ist. So soll der Kraftfahrzeugführer des Lkw in sogenannten "Schlangenlinien" unterwegs sein und in Kurven auch auf die Gegenfahrbahn geraten. Unverzüglich wurden Streifen der PI Kyffhäuser mit der Suche und Kontrolle bzgl. des Lkw beauftragt. Gegen 14:15 Uhr konnte das relevante Fahrzeug an der Bundesstraße 4 im Bereich der Einmündung Kirchengel festgestellt und kontrolliert werden. Beim verantwortlichen Kraftfahrzeugführer wurde ein Atemalkoholwert von 2,48 Promille festgestellt. Dieser war somit absolut fahrtuntüchtig. Der 47jährige Mann wurde nun in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wurde die Weiterfahrt untersagt und vorsorgliche Maßnahmen zur Absicherung dieser Anweisung getroffen. Entsprechend wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell