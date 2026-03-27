PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garagenkomplex gerät in das Visier von Einbrechern

Sondershausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag 18 Uhr zu Freitag 10.25 Uhr kam es im Garagenkomplex in der Straße des Friedens zu dem Aufbruch mehrerer Garagen. Vor Ort galt es zunächst geschädigte auszumachen und feststellen zu lassen, ob und was gestohlen wurde. Hierzu können gegenwärtig noch keine abschließenden aussagen getroffen werden. Die gegenwärtigen Ermittlungen müssen abgewartet werden.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein und sicherten Spuren, die Hinweise auf die Täter geben könnten. Geschädigte oder Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0076916

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 14:56

    LPI-NDH: Funktionsgebäude am Altentor-Bahnhof beschädigt

    Nordhausen (ots) - Derzeit Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag 21 Uhr bis Freitag 8 Uhr das Stellwerkhäuschen Altentor in der Bochumer Straße beschädigt. Die Täter haben hierzu auf unbekannte Art und Weise ein Fenster beschädigt. Zudem wurde eine Kamera abgerissen und zerstört. Tatzusammenhänge mit der Sachbeschädigung und dem verwenden verfassungswidriger Organisationen werden auf dem Gelände einer ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 12:14

    LPI-NDH: Jugendliches Diebestrio gestellt - Beutegut und Cannabis sichergestellt

    Nordhausen (ots) - Gegen 01.15 Uhr erreichte die Nordhäuser Polizei am Freitag ein Hinweis, dass sich in der Weidenstraße drei Täter an den Zugängen mehrere Häuser zu schaffen machten. Nach dem sofortigen Einsatz von Polizeikräften konnten im Bereich Grimmelallee die drei Täter festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um drei Jugendlich im Alter zwischen 15 ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 12:13

    LPI-NDH: Unbekannte treiben Unwesen auf Schulgelände - Kripo nimmt Ermittlungen auf

    Nordhausen (ots) - Am Freitagmorgen wurde der Polizei in Nordhausen mitgeteilt, dass sich derzeit Unbekannte in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen widerrechtlich auf dem Gelände einer Schule Am Salzagraben aufhielten. Dort beschädigten sie zunächst die Einfassung eines Kompostes. Das Holz der Umrahmung verteilten sie anschließend auf einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren