Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garagenkomplex gerät in das Visier von Einbrechern

Sondershausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag 18 Uhr zu Freitag 10.25 Uhr kam es im Garagenkomplex in der Straße des Friedens zu dem Aufbruch mehrerer Garagen. Vor Ort galt es zunächst geschädigte auszumachen und feststellen zu lassen, ob und was gestohlen wurde. Hierzu können gegenwärtig noch keine abschließenden aussagen getroffen werden. Die gegenwärtigen Ermittlungen müssen abgewartet werden.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein und sicherten Spuren, die Hinweise auf die Täter geben könnten. Geschädigte oder Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0076916

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