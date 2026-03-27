Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte treiben Unwesen auf Schulgelände - Kripo nimmt Ermittlungen auf

Nordhausen (ots)

Am Freitagmorgen wurde der Polizei in Nordhausen mitgeteilt, dass sich derzeit Unbekannte in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen widerrechtlich auf dem Gelände einer Schule Am Salzagraben aufhielten. Dort beschädigten sie zunächst die Einfassung eines Kompostes. Das Holz der Umrahmung verteilten sie anschließend auf einem abgelegeneren Teil des Schulhofes. In Teilen bildeten die Holzleisten eine Swastika ab, weshalb die Kriminalpolizei Nordhausen die weiteren Ermittlungen führen wird.

Hinweise zur Tat und den Täter, die sich unberechtigt auf dem Schulgelände aufhielten, nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0076519

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