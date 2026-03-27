Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe sehen es auf Baustelle in Windpark ab - Polizeihubschrauber im Einsatz

Großberndten (ots)

Der Polizei im Kyffhäuserkreis wurde am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr durch eine Firma mitgeteilt, dass sich Diebe an einem Baucontainer in dem Windpark nahe der Ortschaft Großberndten zu schaffen machten. Laut Mitteiler sollen hier vier Täter gehandelt haben und die Schlösser zu einem Container versucht haben aufzubrechen. Die gelang ihnen jedoch nicht. anschließend traten sie die Flucht an, noch bevor die Beamten der örtlichen Dienststelle am Tatort eintrafen. Benachbarte Dienststellen wurden in die Fahndungsmaßnahmen ebenso eingebunden, wie ein Polizeihubschrauber. Die Täter konnten jedoch nicht ergriffen werden. Der Mitteiler gab an, dass die Verdächtigen mit einem Pkw, vermutlich mit einem Volkswagen des Typs Golf, in Richtung Straußberg flüchteten.

Weitere Hinweise zur Tat, den Tätern und dem Fahrzeug nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 00776418

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