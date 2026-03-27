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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliches Diebestrio gestellt - Beutegut und Cannabis sichergestellt

Nordhausen (ots)

Gegen 01.15 Uhr erreichte die Nordhäuser Polizei am Freitag ein Hinweis, dass sich in der Weidenstraße drei Täter an den Zugängen mehrere Häuser zu schaffen machten. Nach dem sofortigen Einsatz von Polizeikräften konnten im Bereich Grimmelallee die drei Täter festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um drei Jugendlich im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, welche den Beamten keine Unbekannten waren, da diese bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind. Einer der Tatverdächtigen führte zudem ein Fahrrad mit sich, an dem ein Schloss befestigt war, um den Diebstahl zu verhindern. Es stellte sich heraus, dass es sich hierbei um Beutegut eines kurz vorangegangenen Einbruchs handelte. Neben dem Fahrrad wurden zudem bei den Tätern Einbruchswerkzeuge und Cannabis in geringen Mengen fest- und sichergestellt.

Die drei festgestellten Täter wurden im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen erkennungsdienstlich behandelt und noch in der Nacht an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Hinweise zu den benannten und weiteren Taten sowie Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Gruppe nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0076519

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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