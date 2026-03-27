Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Funktionsgebäude am Altentor-Bahnhof beschädigt

Nordhausen (ots)

Derzeit Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag 21 Uhr bis Freitag 8 Uhr das Stellwerkhäuschen Altentor in der Bochumer Straße beschädigt. Die Täter haben hierzu auf unbekannte Art und Weise ein Fenster beschädigt. Zudem wurde eine Kamera abgerissen und zerstört. Tatzusammenhänge mit der Sachbeschädigung und dem verwenden verfassungswidriger Organisationen werden auf dem Gelände einer Schule in der Nähe des Tatorts werden geprüft.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0076761

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