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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 3jähriger entlaufen

Nordhausen (ots)

Am Freitag, den 27.03.2026 meldete gegen 13:00 Uhr ein Passant, dass er in Nordhausen am Taschenberg/Ecke Ammerberg einen kleinen Jungen ohne Begleitung aufgegriffen habe. Eingesetzte Beamte konnten vor Ort ebenfalls keine Angehörigen feststellen. Das Kind konnte weder sagen wie es heißt, noch angeben, wo es wohnt. Die zunehmende Weinerlichkeit des Jungen war dabei nicht hilfreich. Ein hinzugerufenes Rettungsteam unterstützte bei der Erstbetreuung des Kindes. Zahlreiche Polizeibeamte prüften Kindertagesstätten sowie Straße für Straße Familien mit kleinen Kindern, um die Eltern ausfindig zu machen. Erst um 14:20 Uhr konnte in der Nähe das Elternhaus ausfindig gemacht werden. Der Junge wurde im Beisein der alarmierten Mitarbeiterin vom Jungendamt Nordhausen an die 34jährige Mutter übergeben. Das Fehlen wurde ganz offensichtlich noch nicht bemerkt. Die Polizei Nordhausen bedankt sich bei allen hilfsbereiten Bürgern, die sich um Unterstützung in diesem Fall bemüht haben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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