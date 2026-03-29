Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Sondershausen (ots)

Zur einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug kam es zwischen Freitag- und Samstagmorgen im Bereich der Albert-Kuntz-Straße in Sondershausen. An einem silbernen Audi A3 wurde die Beifahrerseite mittels eines spitzen Gegenstandes offenbar mutwillig durch einen unbekannten Täter beschädigt.

Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, sich bei der u.g. Dienststelle zu melden.

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