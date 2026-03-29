Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht
Sondershausen (ots)
Zur einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug kam es zwischen Freitag- und Samstagmorgen im Bereich der Albert-Kuntz-Straße in Sondershausen. An einem silbernen Audi A3 wurde die Beifahrerseite mittels eines spitzen Gegenstandes offenbar mutwillig durch einen unbekannten Täter beschädigt.
Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, sich bei der u.g. Dienststelle zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
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