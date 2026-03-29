LPI-NDH: Seien Sie misstrauisch bei Anrufen von angeblichen Bankmitarbeitern

Mühlhausen (ots) - In Mühlhausen kam es am Freitag, den 27.03.2026 am späten Vormittag zu einem Trickdiebstahl in der Wohnung einer Rentnerin. Ein bislang unbekannter Täter gab sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung der Geschädigten. Unter einem Vorwand ließ er sich Kontoauszüge zeigen und lenkte die Frau gezielt ab. In einem unbeobachteten Moment entwendete der ...

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