Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Seien Sie misstrauisch bei Anrufen von angeblichen Bankmitarbeitern
Kella (ots)
Unbekannte Täter erleichterten eine 63jährige Frau um 8000 Euro. Vermutlich aufgrund eines Telefonates gelangten die Täter an die Daten der Geschädigten und veranlassten die Frau zur Verifizierung einer Überweisung, so dass das Geld transferiert werden konnte. Ein weiterer Abbuchungsversuch scheiterte. Die Geschädigte lies ihre Konten sperren. In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, dass Banken nicht bei ihren Kunden anrufen, um Geld überweisen zu lassen. Seien Sie bitte bei solchen Anrufen misstrauisch.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell