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Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Hörstmar. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt.

Lippe (ots)

Am Dienstagmittag (24.03.2026) gegen 13.30 Uhr verunglückte ein Motorradfahrer auf der Lageschen Straße. Der 67-Jährige aus Lage fuhr nach ersten Erkenntnissen auf seiner Ducati in Richtung Hörstmar, als er aus bislang unbekannter Ursache auf der Fahrbahn stürzte. Zeugen sowie die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Krankentransportwagens entdeckten den auf der Straße liegenden Mann und leisteten umgehend Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst übernahm und ihn ins Klinikum brachte. Dort verstarb er kurz darauf in Folge seiner schweren Verletzungen. Die Lagesche Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der auch ein Verkehrsunfall-Team aus Bielefeld unterstützte, bis 16.10 Uhr komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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