POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Sachbeschädigung an Grundschule.

Lippe (ots) - In der Straße Charles-Lindbergh-Ring sind bislang Unbekannte zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (21. - 23.03.2026) augenscheinlich über ein Fenster in ein Firmengebäude eingebrochen. Die Räumlichkeiten wurden auf der Suche nach Diebesgut von den Tätern durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie eine Ladenkasse. Zeugenhinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der ...

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