POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Sachbeschädigung an Grundschule.
Lippe (ots)
Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (20. - 23.03.2026) warfen bislang Unbekannte eine Fensterscheibe an der Grundschule in der Adolf-Meier-Straße ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat 6 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.
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