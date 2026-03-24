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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Sachbeschädigung an Grundschule.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (20. - 23.03.2026) warfen bislang Unbekannte eine Fensterscheibe an der Grundschule in der Adolf-Meier-Straße ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat 6 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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