POL-LIP: Detmold. Einbruch in Firmengebäude.

Lippe (ots) - In der Regenstorstraße nutzten Einbrecher am Montagvormittag (23.03.2026) ein kurzes Zeitfenster zwischen 10.40 und 11 Uhr, um zu versuchen in die Räumlichkeiten eines Camping-Platzes einzudringen. Sie hebelten an einem Fenster, schafften es jedoch nicht dieses zu öffnen. Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsversuch geben können, informieren bitte telefonisch unter (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2. ...

mehr