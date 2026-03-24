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Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Betrug durch falschen Polizeibeamten - Übergabe von Wertgegenständen.

Lippe (ots)

Am Samstag (21.03.2026) gelang es Betrügern mit einem Schockanruf eine Frau aus Dörentrup zu einer Übergabe ihrer Wertgegenstände zu bewegen. Ein falscher Polizeibeamter rief die Frau an und behauptete ihr Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun in U-Haft. Durch die Zahlung einer Kaution könne sie ihn jedoch davor bewahren. Das Telefon wurde anschließend weitergereicht: Nun sprach die Frau mit einem angeblichen Rechtsanwalt, der vorgab umgehend einen Fahrer vorbeizuschicken, der die Wertgegenstände abholt. Die Frau übergab gegen 18.15 Uhr in der Straße Hasenbreite Bargeld, Schmuck und Münzen im hohen 4-stelligen Wert an einen unbekannten Mann. Erst als sie Kontakt zu ihrem wahren Sohn aufnahm, bemerkte sie, dass es sich um einen Betrug gehandelt hat. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die zu dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße wahrgenommen haben: Hinweise richten Sie bitte an die Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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