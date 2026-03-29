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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer macht denn so etwas?

Mengelrode (ots)

Einer 59jährigen Frau wurde in der Nacht vom Freitag zum Samstag ihre im Garten zum Trocknen aufgehangene Wäsche von der Wäschespinne gestohlen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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