Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Wer macht denn so etwas?
Mengelrode (ots)
Einer 59jährigen Frau wurde in der Nacht vom Freitag zum Samstag ihre im Garten zum Trocknen aufgehangene Wäsche von der Wäschespinne gestohlen.
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