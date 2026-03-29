LPI-NDH: Wer macht denn so etwas?

Geismar (ots) - Am Samstag den 28.03.2026 gegen 03:45 Uhr führten die Beamten in Lengenfeld u. Stein eine Verkehrskontrolle mit einem Fahrzeugführer durch. Dieser wurde bereits in der Ortslage Geismar gesichtet, jedoch war eine Anhaltung dort nicht möglich. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 45jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Rückfragen bitte an: ...

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