Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbruch ins Gerätehaus
Ershausen (ots)
In der Nacht vom Freitag zum Samstag brachen unbekannte Täter in das Feuerwehrgerätehaus der FFw Ershausen ein. Es wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.
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