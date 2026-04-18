Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Binnenmotorschiff kollidiert leicht mit Eisenbahnbrücke Oldenburg

Oldenburg (ots)

Am Abend des 17.04.2026 kam es zu einer leichten Kollision eines niederländischen Binnenmotorschiffes mit der Eisenbahnbrücke Oldenburg-Drielake. Es entstand dabei leichter Sachschaden am Kranausleger des Binnenschiffes. An der Eisenbahnbrücke entstand kein Sachschaden. Es kam auch zu keinen Personenschäden. Der Notfallmanager der Deutschen Bahn sperrte kurzzeitig die Brücke für den Bahnverkehr. Hierdurch kam es zu einigen Verspätungen und einer Umleitung. Die unmittelbar verständigte Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und werden von der Wasserschutzpolizei Brake geführt.

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