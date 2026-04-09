Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Personenfähre touchierte Dalben beim Anlegemanöver etwas zu hart -leichte Beschädigung im Bugbereich

Norddeich (ots)

Am Mittwochvormittag kam es im Osthafen von Norddeich zu einem kleinen Schiffunfall mit einer Personenfähre. Bei der Rückfahrt von Norderney nach Norddeich wollte der Schiffsführer der Personenfähre an seiner Anlegestelle festmachen und fuhr dabei zu hart an einen Dalben heran. Durch den Aufprall wurde der Bugbereich der Personenfähre beschädigt, dieser wurde leicht eingedrückt. Personen sind bei dem Zusammenstoß nicht geschädigt worden, auch ist es nicht zum Austritt von umweltgefährdenden Stoffen gekommen. Bedingt durch die Verformung im Bugbereich wurde durch die BG Verkehr -Dienststelle Schiffssicherheit- ein kurzfristiges Weiterfahrverbot ausgesprochen. Eine Begutachtung durch Mitarbeiter der BG Verkehr soll am heutigen Donnerstag erfolgen. Die Wasserschutzpolizei Emden, die zu dem Zeitpunkt gerade im Hafen von Norddeich Fährschiffkontrollen durchführte, nahm den Unfallsachverhalt vor Ort gleich auf. Die Ermittlungen ergaben, dass der Zusammenstoß auf die falsche Einschätzung der Geschwindigkeit des Schiffsführers während des Anlegemanövers zurückzuführen war.

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