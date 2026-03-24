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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260324-2-PDNMS-Unfall A7 Höhe Warder

Warder/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Unfall auf der A7 Höhe Warder

Am 24.03.2026 kam es in Höhe Warder zu einem Unfall. Es wurde niemand verletzt. Es werden Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet.

Heute Mittag gegen 11:30 Uhr fuhr auf der A7 in Höhe Warder in Fahrtrichtung Norden ein grauer VW Golf aus noch unbekannter Ursache auf ein Vorwarngespann auf, welches sich stehend auf dem rechten Fahrstreifen befand.

Der 42-jährige deutsche Fahrer wurde nicht verletzt.

Aufgrund von umfangreichen Bergungsarbeiten, bei denen vermutlich ein Kran eingesetzt werden muss, kann es zeitnah zu einer etwa 90 minütigen Vollsperrung der A 7 in diesem Bereich kommen.

Der Verkehr wird voraussichtlich über die Anschlussstelle Bordesholm abgeleitet. Die Anschlussstelle Warder ist nicht betroffen.

Derzeit wird der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an dem Unfall vorbeigeführt.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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