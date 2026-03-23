Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260323-3-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Westerrönfeld gesucht

Westerrönfeld (ots)

Am 21.03.2026 gegen 15.50 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Dorfstraße in Westerrönfeld, Höhe Steebrack, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern.

Der Fahrer eines Wohnmobils befuhr die Dorfstraße in Westerrönfeld in Richtung Eichenallee / Osterrönfeld. In Höhe Steebrack kam ihm ein landwirtschaftlicher Zug ( Trecker plus Anhänger ) entgegen. Der Treckerfahrer touchierte und beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Wohnmobils und flüchtete anschließend in Richtung Schülp / Breiholzer Fähre. Bei dem Trecker handelte es sich um einen Fendt, der Anhänger war zweiachsig, vermutlich ein Güllewagen.

Wer kann Hinweise auf den Fahrer des Treckers geben, wer konnte den Unfall beobachten?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fockbek unter der Rufnummer 04331-208120.

Gruß

Sönke Petersen

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