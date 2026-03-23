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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260323-4-pdnms A7 Vollsperrung ab Kaltenkirchen in Richtung Flensburg nach Unfall

BAB 7, FR Norden, Kaltenkirchen (ots)

Am 23.03.2026 kam es gegen 13.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB A7, Fahrtrichtung Flensburg, zwischen den Anschlussstellen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt, bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Eine Fahrerin eines PKW wollte zum Überholen auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei einen von hinten heranfahrenden PKW mit höherer Geschwindigkeit. Der Fahrer dieses PKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den anderen PKW auf. Hierdurch kam einer der beiden PKW ins Schleudern und fuhr auf eine LKW auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Fahrerin schwerverletzt, der Fahrer des anderen PKW wurde leichtverletzt, beide kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Die Autobahn in Richtung Norden ist zwischen den Anschlussstellen voll gesperrt, der Verkehr wird ab Kaltenkirchen von der A 7 abgeleitet, es kommt zu erheblichen Rückstauungen. Die Vollsperrung wird bis mindestens 15 Uhr noch bestehen bleiben.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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