Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSP-EMD: Gewässerverunreinigung im Emder Binnenhafen

Emden (ots)

Pressemitteilung

Am 23.03.2026, um 14:15 Uhr, kam es auf einem Binnenschiff während eines Umpumpvorgangs von Motorenöl (15W-40) aus Fässern, in den bordeigenen Tank, zu einer Gewässerverunreinigung (GVU) im Emder Binnenhafen (ca. 50m²). Von Bord des Binnenschiffs gelangte eine geringe Menge des Öls ins Gewässer, ursächlich war eine schadhafte Stelle an der Schlauchverbindung zum Einfüllstutzen des Binnenschiffs. Es wurden sofort Maßnahmen zur Bekämpfung der GVU durch die Besatzung unternommen, die zuständigen Behörden wurden informiert. Auf Grund der Geringfügigkeit wurde die GVU durch die vor Ort befindlichen Behörden als nicht bekämpfungswürdig eingestuft.

gez.

Fricke

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