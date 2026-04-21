Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Radfahrer gerät in Straßenbahnschienen und stürzt

Mainz (ots)

Am Montag, 20.04.2026, kam es gegen 13:40 Uhr in der Gaustraße in Mainz zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers.

Ein 85-jähriger Mann befuhr per Rad die Gaustraße verbotswidrig in Fahrtrichtung Schillerplatz. Auf Höhe der Einmündung zur Ölgasse geriet er nach derzeitigem Erkenntnisstand mit seinem Vorderrad in die in den Boden eingelassenen Straßenbahnschienen und stürzte.

Der Verletzte wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in die Universitätsmedizin Mainz gebracht. Er erlitt unter anderem Kopfverletzungen sowie Schürfwunden im Gesicht und an den Armen.

Die Polizei weist aus gegebenem Anlass nochmals darauf hin, dass das Radfahren im besagten Bereich der Gaustraße in Fahrtrichtung Schillerplatz (abwärts) verboten ist.

Insbesondere die in diesem Bereich verlaufenden Straßenbahnschienen stellen eine erhebliche Sturzgefahr für Radfahrende dar, da Reifen leicht in die Schienen rutschen können und ein Lenken damit unmöglich machen. Es besteht die Gefahr schwerer Verletzungen. Die Gaustraße wird auf dieser Strecke zudem durch entgegenkommenden Individualverkehr und Öffentlichen Personennahverkehr in beide Fahrtrichtungen rege genutzt.

Die Stadt Mainz hat in den vergangenen Jahren mehrfach Maßnahmen ergriffen, etwa wiederholte Beschilderungen und eindeutige Markierungen installiert, um auf das Verbot hinzuweisen. Entsprechende alternative Radrouten sind entsprechend ausgeschildert.

Die Polizei kontrolliert die Einhaltung des Verbots regelmäßig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell