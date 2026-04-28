POL-HAM: Zwei verletzte jugendliche E-Scooter-Fahrerinnen
Hamm-Rhynern (ots)
Zwei jugendliche E-Scooter-Fahrerinnen zogen sich bei einem Verkehrsunfall am Montag, 27. April, auf dem Heideweg leichte Verletzungen zu.
Eine 38-jährige Dacia-Fahrerin befuhr gegen 7.50 Uhr den Heideweg in südwestliche Richtung. Zeitgleich befuhren die beiden Mädchen den Irma-Brümmer-Weg in süd-östliche Richtung. Beim Queren des Heidewegs kam es zum Zusammenstoß. Beide Jugendliche verletzten sich leicht. Ein Rettungswagen brachte eins der Mädchen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf)
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