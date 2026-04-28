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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei verletzte jugendliche E-Scooter-Fahrerinnen

Hamm-Rhynern (ots)

Zwei jugendliche E-Scooter-Fahrerinnen zogen sich bei einem Verkehrsunfall am Montag, 27. April, auf dem Heideweg leichte Verletzungen zu.

Eine 38-jährige Dacia-Fahrerin befuhr gegen 7.50 Uhr den Heideweg in südwestliche Richtung. Zeitgleich befuhren die beiden Mädchen den Irma-Brümmer-Weg in süd-östliche Richtung. Beim Queren des Heidewegs kam es zum Zusammenstoß. Beide Jugendliche verletzten sich leicht. Ein Rettungswagen brachte eins der Mädchen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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