Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei verletzte jugendliche E-Scooter-Fahrerinnen

Hamm-Rhynern (ots)

Zwei jugendliche E-Scooter-Fahrerinnen zogen sich bei einem Verkehrsunfall am Montag, 27. April, auf dem Heideweg leichte Verletzungen zu.

Eine 38-jährige Dacia-Fahrerin befuhr gegen 7.50 Uhr den Heideweg in südwestliche Richtung. Zeitgleich befuhren die beiden Mädchen den Irma-Brümmer-Weg in süd-östliche Richtung. Beim Queren des Heidewegs kam es zum Zusammenstoß. Beide Jugendliche verletzten sich leicht. Ein Rettungswagen brachte eins der Mädchen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf)

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