Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 49-jähriger Audifahrer schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Zollstraße/Lippestraße zog sich ein 49-jähriger Audi-Fahrer aus Rheda-Wiedenbrück am Montag, 27. April, gegen 14.15 Uhr, schwere Verletzungen zu.

Der Mann befuhr die Zollstraße in südliche Richtung. Ein 59-jähriger VW-Fahrer aus Nordkirchen beabsichtigte zeitgleich, von der Lippestraße kommend, nach links abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte den 49-Jährigen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Kreuzung war für den Zeitraum der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 140.000 Euro.(bf)

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