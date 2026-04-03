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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall auf der BAB 65 mit zwei verletzten Personen - Nachtrag

Haßloch (ots)

Bei dem Unfall kam ein 83-jähriger BMW-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge mehrfach. Der Fahrer und seine 80-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen verbracht, wobei für die 80-jährige ein Rettungshubschrauber eingesetzt wurde. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der sich auf ca. 70.000 Euro belaufen dürfte. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme war die BAB 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen ca. eine Stunde lang voll und eine weitere Stunde lang rechtsseitig gesperrt. Neben zwei Funkstreifen der Autobahnpolizei Ruchheim waren eine Streife der Polizei Haßloch, 4 Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Haßloch (21 Mann), sowie drei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Autobahnpolizei Ruchheim
PHK Golfier
Telefon: 06327-9330
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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