Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Drangstedt mit drei verletzten Personen - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Drangstedt. Am Dienstag (21.04.2026) ereignete sich gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Drangstedt. Ein in Richtung Debstedt fahrender VW Caddy mit Münchener Kennzeichen war beim Durchfahren einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden VW Touran, CUX-Kennzeichen, zusammengestoßen. Dabei wurden der Fahrzeugführer des Caddy und auch die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Von wirtschaftlichen Totalschäden ist auszugehen. In der Folge musste die Unfallstelle zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (04743-9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell