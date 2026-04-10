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Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Brände am Rurufer - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Donnerstag (09.04.2026) kam es in der Zeit zwischen 15:39 Uhr und 18:17 Uhr zu mehreren Bränden entlang des Rurufer-Radweges.

Dabei wurden mehrere brennende Bäume sowie brennende Baumschnittabfälle festgestellt. Die Feuerwehr war im Einsatz und konnte die Brände löschen.

Im Zuge des Einsatzes musste die Tivolistraße im Bereich der Rurbrücke aufgrund der Nutzung eines nahegelegenen Hydranten kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.

Während der Löscharbeiten wurde zudem der Bahnverkehr vorübergehend eingestellt. Neben der Polizei waren auch Kräfte der Bundespolizei im Einsatz. Zur Lageübersicht aus der Luft kam außerdem ein Hubschrauber zum Einsatz.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Brände vorsätzlich verursacht wurden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich des Rurufer-Radweges verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt der zuständige Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats unter der Telefonnummer 02421 949-8131 entgegen. Außerhalb der Bürozeiten ist die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-0 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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