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Polizei Düren

POL-DN: Nachtrag zur Pressemeldung "Trunkenheitsfahrt endet an der Laterne"

Kreuzau (ots)

Am Samstag, den 21.03.2026, kam es gegen 19:40 Uhr an der Einmündung Hauptstraße / Kirchweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 43-jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit einer Laterne kollidierte (siehe Pressemeldung vom 22.03.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/6240721).

Wie der Polizei nun mitgeteilt wurde, ist der Mann infolge der bei dem Verkehrsunfall erlittenen Verletzungen verstorben.

Die im Rahmen der Ermittlungen durchgeführte Blutprobenanalyse ergab eine Blutalkoholkonzentration von 2,67 Promille zum Unfallzeitpunkt.

Der Verkehrsunfall zeigt auf tragische Weise, welche schwerwiegenden Folgen Alkohol am Steuer haben kann - auch für die Fahrenden selbst.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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