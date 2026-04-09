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Polizei Düren

POL-DN: Schwer verletzt nach Auffahrunfall

Jülich (ots)

Am Mittwoch (08.04.2026) kam es auf der B56, zwischen dem Kreisverkehr B56 / Nord-West-Ring und Königshäuschen, zu einem Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Gegen 15:35 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus Würselen mit ihrem Pkw die B56 aus Richtung Jülich kommend in Richtung Aldenhoven. Am Kreisverkehr B56 / Nord-West-Ring beabsichtigte sie, weiter in Richtung Ampel der B56 / L14 zu fahren. Aufgrund eines hohen Verkehrsaufkommens kam es in diesem Bereich zu einem Rückstau mehrerer Fahrzeuge. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen bemerkte die 22-Jährige dies zu spät und kollidierte mit einem vor ihr befindlichen Pkw eines 28-jährigen Mannes aus Baesweiler. Sein Pkw wurde in der Folge auf ein vor ihm wartendes Kraftrad eines 69-jährigen Mannes aus Alsdorf aufgeschoben.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 22-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die beiden weiteren Fahrzeugführer blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 13.100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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