POL-DN: Schwer verletzt nach Auffahrunfall
Jülich (ots)
Am Mittwoch (08.04.2026) kam es auf der B56, zwischen dem Kreisverkehr B56 / Nord-West-Ring und Königshäuschen, zu einem Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.
Gegen 15:35 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus Würselen mit ihrem Pkw die B56 aus Richtung Jülich kommend in Richtung Aldenhoven. Am Kreisverkehr B56 / Nord-West-Ring beabsichtigte sie, weiter in Richtung Ampel der B56 / L14 zu fahren. Aufgrund eines hohen Verkehrsaufkommens kam es in diesem Bereich zu einem Rückstau mehrerer Fahrzeuge. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen bemerkte die 22-Jährige dies zu spät und kollidierte mit einem vor ihr befindlichen Pkw eines 28-jährigen Mannes aus Baesweiler. Sein Pkw wurde in der Folge auf ein vor ihm wartendes Kraftrad eines 69-jährigen Mannes aus Alsdorf aufgeschoben.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 22-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die beiden weiteren Fahrzeugführer blieben unverletzt.
An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 13.100 Euro.
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