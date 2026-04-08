Polizei Düren

POL-DN: Ohne Führerschein Unfall verursacht

Aldenhoven (ots)

Auf einem Parkplatz in der Straße "Am Alten Bahnhof" kam es am gestrigen Mittag (07.04.2026) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau aus Eschweiler zwei Pkw touchierte. Verletzt wurde niemand.

Gegen 13:10 Uhr beabsichtigte die 62-Jährige aus Eschweiler, ihren Pkw auf dem Parkplatz abzustellen. Beim Einfahren in die Parklücke touchierte sie einen parkenden Pkw. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen setzte sie daraufhin ihren Pkw nochmal zurück. Dabei touchierte sie den Pkw eines hinter ihr fahrenden 33-jährigen Mannes aus Aldenhoven. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Polizisten der Wache Jülich stellten vor Ort fest, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin zeigte ein vor Ort durchgeführter Drogentest ein positives Ergebnis an. Der 62-Jährigen wurde daher eine Blutprobe in einem nahegelegenen Krankenhaus entnommen. Gegen die Fahrerin wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

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